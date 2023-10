Tuttosport – Di Lorenzo: “Stiamo imparando a capire le richieste di Spalletti, affronteremo una squadra dura”.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sull’imminente gara che impegnerà di nuovo gli azzurri contro l’Inghilterra. L’ultima volta che gli italiani vinsero in città, alzarono il trofeo vincendo gli Europei proprio contro gli inglesi. Conosce bene la sensazione Giovanni Di Lorenzo, che ha rilasciato alcune dichiarazioni: “bellissimi momenti con la Nazionale e non solo per la finale ma per tutto il percorso: allora eravamo molto forti, con un gruppo unito che è stata una delle qualità che ci ha permesso di arrivare al trionfo europeo. È emozionante tornare in questo stadio, ma dovremmo mettere da parte i ricordi: conta il presente”.

A proposito: quanto è diversa questa partita da quella di marzo in cui, a Napoli, l’Inghilterra fu superiore all’Italia?

“Affrontiamo una grandissima squadra che a marzo ci è stata superiore. Ma abbiamo lavorato bene e sarà un bel test: rispetto al primo ritiro con Spalletti abbiamo avuto più tempo per conoscere quello che ci ha chiesto”.

