Corriere dello Sport – Che beffa Osimhen! Giocherà un solo mese dal rientro poi partirà per la Coppa d’Africa.

L’edizione odierna del quotidiano, evidenzia le grandi difficoltà che dovrà affrontare il Napoli, per quanto riguarda il reparto in attacco. Victor Osimhen, dovrebbe fare ritorno in campo il 25 novembre, dopo la prossima sosta. Il nigeriano giocherà solo un mese e poi partirà nuovamente a causa della Coppa d’Africa. Le partite che disputerà saranno contro Atalanta e Real Madrid a fine novembre. A dicembre ci saranno Inter, Juventus, Braga, Cagliari, Roma e Monza. Poi nel 2024 ci sarà la competizione che lo allontanerà per un periodo dal club partenopeo.

