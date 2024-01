Rai Sport – Di Lorenzo: “Supercoppa? È una doppia opportunità, possiamo vincere un trofeo”

In occasione della Supercoppa Italiana, il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai. Queste le sue parole in diretta da Riyadh: “La Supercoppa può essere una doppia opportunità per noi. Possiamo vincere un trofeo e tornare così ad affrontare il campionato con più fiducia e certezze“.

