Sky – Di Marzio: “Salernitana su Zanoli, se Mazzocchi dovesse partire”.

Il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è intervenuto a ‘Calciomercato l’originale’, per annunciare l’interesse della Salernitana per Zanoli: “Alessandro Zanoli è tornato dalla Sampdoria al Napoli per fine prestito. Lo vogliono il Genoa e la Salernitana, se Mazzocchi dovesse partire”.

Fonte foto: U.C Sampdoria YT

