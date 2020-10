Diritti tv – Dazn punta tutto sulla Champions League, domani si chiude l’asta

Diritti tv – Dazn forte sulla Champions League. Asta di quasi 250 milioni di euro

Diritti tv – Secondo quanto riportato da Milano Finanza, Dazn sarebbe pronta a presentare un’offerta per acquisire l’intero pacchetto dei diritti tv. L’obiettivo è quello di aggiudicarsi la trasmissione delle gare UEFA del prossimo triennio 2021-24. L’asta dovrebbe aggirarsi intorno ai 220-240 milioni di euro. La stessa pay tv satellitare è interessata ai diritti della maggiore competizione europea mentre Amazon proverà ad acquisire alcuni match selezionati. Discorso a parte per i diritti in chiaro, che interessano sia Rai che a Mediaset.

