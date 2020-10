Ghoulam gran cuore: finanzierà la stagione della squadra del quartiere dove è nato

Ghoulam gran cuore: l’iniziativa

Faouzi Ghoulam ha un gran cuore, ha deciso di finanziare per intero la stagione del Montreynaud 42, a tale riguardo ecco quanto si può leggere nell’edizione odierna de Il Mattino. Ghoulam ha deciso di aiutare finanziariamente la squadra di giovani promesse del quartiere popolare omonimo di Saint-Etienne in cui la comunità algerina si è ormai insediata da anni. Faouzi è nato e cresciuto proprio con la maglia verde degli “M42”, prima di esplodere con il Saint-Etienne. Conosce ogni strada e ogni campo di quella periferia e il suo aiuto (soprattutto economico) non manca mai. La stessa squadra era stata invitata lo scorso anno a Napoli proprio dall’azzurro, prima nel centro città, poi al Centro tecnico, quindi in prima fila allo stadio.

