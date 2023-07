Corriere dello Sport – Zielinski nel mirino dell’Al-Ahli: a disposizione oltre 60mln per averlo.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sull’interesse dell’Al-Ahli per Piotr Zielinski. Il club saudita è pronto a versare 25 milioni nelle casse del Napoli, e a pagare il giocatore un ricco triennale da 36 milioni. Per quanto riguarda, invece, Hirving Lozano, i club dall’Arabia interessati sono svariati, ma il giocatore si vuole concedere del tempo per pensare, perché ad oggi non è convinto della destinazione.

Fonte foto: Flickr.com

