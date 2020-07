Diritti Tv, De Laurentiis vuole limitare i fondi interessati

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Monica Colombo, giornalista de Il Corriere della Sera, intervenuta sul tema dei diritti tv: “Oggi a mezzogiorno scadeva il termine per presentare le offerte vincolanti per diventare soci della media company. Le offerte saranno analizzate giovedì in assemblea che si riunirà fisicamente dopo tantissimo tempo.

Sono tre gli scenari: da un lato Dal Pino appoggiato da Torino, Juventus, Inter e Milan che vorrebbe allargare la governance e contribuire alle scelte strategiche dei prossimi anni; De Laurentiis vuole ridurre il raggio d’azione dei fondi interessati, limitandoli ad un ruolo di finanziatori al progetto del canale della Lega; in ultimo Lotito con Verona ed Udinese favoriscono qualche partnership. Dal Pino ha dalla sua il consenso dei “poteri forti”, ma il tutto è nebuloso perché c’è bisogno di 14 squadre a favore”.

