Napoli, problemi per il terzino: Ghoulam potrebbe rientrare in lista

La maledizione terzino sinistro continua per il Napoli. Sembrava fatta per Ricardo Rodrgiuez, ma il ‘bipolarismo’ del Milan sulla formula dell’affare ha fatto saltare tutto innervosendo non poco Giuntoli che aveva ormai in pugno il calciatore. In mattinata il terzino svizzero era in aeroporto direzione Olanda per firmare con il PSV. Chi invece ha già firmato per il Maiorca è quel Leonardo Koutris, anche lui accostato più che trattato dal Napoli.

Dal primo pomeriggio di ieri, il Napoli, secondo quanto riportato dai colleghi di Calcionapoli24, ha riallacciato i rapporti con l’Olympiacos per Tsimikas ma i greci, dopo aver dato Koutris, non possono cedere un altro terzino sinistro. L’idea di Giuntoli era più o meno quella prospettata per Ricardo Rodriguez: prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto a 5.

In questo momento Ghoulam appare più dentro che fuori lista, anche perché metterlo fuori significherebbe svalutare ancora di più il suo valore ed ingaggio da oltre 3 milioni. Però il calciomercato si sa è imprevedibile, per ora la situazione è quella che vi abbiamo raccontato.

Fonte Calcionapoli24.

