Discorso Giuseppe Conte di oggi 16 maggio: “Servono altre certezze per il campionato”

Il sito fanpage.it riporta le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito alla ripartenza della Serie A, nel discorso di oggi 16 maggio.

Il discorso di oggi 16 maggio di Giuseppe Conte è ancora in corso ma il Premier ha già toccato il tema calcio:

“Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa in cui ha annunciato le misure contenute nell’ultimo DPCM ha annunciato che dal 18 maggio le squadre di calcio potranno tornare ad effettuare degli allenamenti collettivi. Successivamente, rispondendo a una domanda di un giornalista, ha parlato anche della ripresa del campionato di calcio. E per il momento non ci sono le condizioni di sicurezza per il ritorno della Serie A.

Si agli allenamenti di gruppo dal 18 maggio

Da lunedì 18 maggio dunque le società di calcio potranno iniziare gli allenamenti di gruppo. La notizia è stata confermata dal Premier Conte: “Il 18 maggio riaprono gli allenamenti di squadra, compreso quindi il calcio”.”

Servono certezze per il ritorno del campionato di calcio

“Questo è un tema che riceve tante sollecitazioni. Dobbiamo prima capire che si realizzino le condizioni per garantire il campionato di calcio in massima sicurezza. Per avventurarsi a fare una data c’è bisogno di qualche certezza in più, speriamo di averla molto presto”.

