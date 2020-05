Controlli FIGC – Oggi primo giorno di lavori

“La Lazio ha ricevuto la visita a Formello degli ispettori della Procura federale, attivati dalla Figc con il compito di verificare il rispetto, negli allenamenti delle squadre, delle indicazioni contenute nei Protocolli sanitari della Federazione, così come sono stati approvati dal Governo. Hanno visitato il Centro Sportivo biancoceleste e poi si sono trattenuti a parlare con il presidente Lotito, mentre la squadra si stava allenando in ordine sparso sui vari campi tenendo le giuste distanze.La Lazio, nel mirino dopo l’articolo del ‘Corriere della Sera’ che parlava di partitelle, al momento vietate, andate in scena proprio a Formello, è stata dunque la prima a essere testata dal pool di ispettori.