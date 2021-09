Disponibilità biglietti per Udinese-Napoli fino alle 19 di domani

Continua la vendita dei biglietti per Udinese-Napoli, disponibilità fino alle ore 19:00, di domenica 19 settembre.

Da giovedì 16 settembre saranno in vendita i biglietti per Udinese-Napoli, quarta giornata di Serie A in programma lunedì 20 settembre alle ore 20.45.

La vendita scatterà dalle ore 10 (sul sito https://sport.ticketone.it/search)

I biglietti del settore ospiti e resteranno disponibili fino alle ore 19 di domenica 19 settembre.

La vendita dei tagliandi ai residenti della regione Campania sarà consentita ESCLUSIVAMENTE nel settore ospiti e solo se sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della società S.S.C. Napoli.

Per questa gara NON sarà valido il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.

SETTORE OSPITI: prezzo 30€

Ricordiamo che per accedere alla Dacia Arena è obbligatorio il Green Pass in aggiunta al biglietto e al documento di identità e, all’ingresso, sarà rilevata la temperatura corporea.

E’ altrettanto obbligatorio l’utilizzo della mascherina anche durante la partita in alternativa al rispetto del distanziamento sociale di un metro. Per essere aggiornato su tutte le modalità di accesso in base alle attuali normative guarda questo video: https://www.youtube.com/watch?v=jDALCq0nzl8

ECCO ALCUNE SEMPLICI REGOLE PER ASSISTERE ALLE PARTITE DELL’UDINESE: https://youtu.be/KPtCR8TZgtg

Di seguito il link alla pagina presente sul nostro sito con il “come arrivare” e il regolamento d’uso.

https://www.udinese.it/dacia-arena/stadio/informazioni

Di seguito il link alla pagina che spiega come accedere con le norme covid.

https://www.udinese.it/biglietti/green-pass-come-accedere-alla-dacia-arena

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – In vendita il nuovo materiale tecnico firmato EA7

Napoli, contro l’Udinese Spalletti recupera Mario Rui. Lobotka ancora out

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’inquinamento atmosferico invecchia il cervello