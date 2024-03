Due big su Kvaratskhelia, ma lui ha scelto Napoli

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla situazione di Khvicha Kvaratskhelia, che avrebbe scelto di restare a Napoli.

Khvicha Kvaratskhelia avrebbe scelto di rimanere a Napoli, nonostante sia il Real Madrid sia i Barcellona sarebbero interessati a lui.

Di seguito il focus de Il Corriere dello Sport:

“Eppure, c’è modo di provare a lasciarsi avvolgere dalla nebbia o dall’ansia, perché il mercato – si sa – è diabolico ed è capitato un giorno sì e l’altro pure che il suo procuratore abbia lasciato tremare questa Napoli che ormai ha un solo mito certo, almeno per l’anno prossimo: se ne andrà Osi, è scritto ovunque, e chi se non Kvara può continuare a rappresentare l’idolo d’una folla rimasta spiazzata, dopo essersi trovata dall’altare alla polvere? Piace al Barcellona e al Real, piace a chiunque, ma lui s’è preso Napoli e sembra voglia tenerla tutta per sé.”

