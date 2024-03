Calzona manda un messaggio agli azzurri prima di Inter-Napoli

In vista del match tra Inter e Napoli il tecnico Francesco Calzona avrebbe mandato un messaggio ai suoi giocatori.

In attesa della sfida tra Inter e Napoli il tecnico degli azzurri Francesco Calzona ha mandato un messaggio ai suoi giocatori.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino quest’ultimo avrebbe chiesto alla squadra di credere nella vittoria.

“”Credeteci”, è quanto Francesco Calzona ha detto ai suoi a Castel Volturno. Perchè nonostante tutto il Napoli è distante appena quattro lunghezze dalla zona Champions League. Quattro punti dal 5° posto attualmente occupato dalla Roma che varrà l’accesso alla massima competizione europea a fine campionato. Ed è per questo che è arrivata la carica del tecnico ai suoi. Perché nonostante tutto c’è ancora speranza e Aurelio De Laurentiis prova a incentivare anche con l’aspetto economico: il presidente ha infatti promesso un altro bonus in caso di qualificazione in Champions oltre ai premi personali che tutti hanno già nel contratto.”

