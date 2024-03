Sarri andrà al Napoli insieme a Tare: il retroscena

L’ex giocatore del Napoli Sebino Nela ha riportato un retroscena su Maurizio Sarri ai microfoni di “Radio Rai”.

Sebino Nela, ex giocatore di Napoli e Roma, ha parlato di Maurizio Sarri ai microfoni di “Radio Rai”.

Secondo le sue parole Maurizio Sarri, siederà a breve sulla panchina azzurra ed insieme a lui ci sarà anche il Direttore sportivo Igli Tare. Il tecnico si è dimesso da tecnico della Lazio solo pochi giorni fa.

Di seguito quanto dichiarato in merito:

“Maurizio Sarri andrà al Napoli e potrebbe essere accompagnato da un direttore sportivo come Igli Tare. Un amico nel mondo del calcio mi ha dato quest’informazione come sicura. Si potrebbe trattare di una soluzione importante per Aurelio De Laurentiis.”

