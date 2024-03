Inter-Napoli: dubbio Osimhen, pronto Raspadori

Giacomo Raspadori potrebbe sostituire in campo Victor Osimhen per la sfida di campionato tra Inter e Napoli.

Victor Osimhen potrebbe non prendere parte alla sfida di questa sera tra Inter e Napoli. Al suo posto Francesco Calzona potrebbe affidarsi a Giacomo Raspadori.

Ne parla Il Corriere dello Sport:

“Osimhen sosterrà il provino decisivo questa mattina in hotel quando la squadra farà il consueto risveglio muscolare. Le sensazioni non sono delle migliori, ma solo Victor potrà dire se sarà arruolabile oppure no. A questo punto è a rischio anche la convocazione in nazionale di VO9 il quale è stato convocato per disputare le gare contro il Ghana venerdì e poi il Mali il 26 marzo. Calzona dunque attende di sapere la risposta di Victor questa mattina per capire se potrà contare su di lui oppure no questa sera allo stadio Meazza. Un problema di non poco conto in questa fase cruciale della stagione. Se Osimhen darà risposte positive giocherà lui al centro dell’attacco. Viceversa, l’allenatore Francesco Calzona pare aver già scelto chi rimpiazzerà il centravanti nigeriano questa sera contro l’Inter. Il ballottaggio tra Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone l’ha vinto l’ex Sassuolo che quindi si piazzerebbe al centro del tridente offensivo. Chiaramente cambierà anche qualcosa in termini di palleggio perché Raspadori non ha le stesse caratteristiche tecniche di Osimhen.”

