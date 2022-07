Corriere del Mezzogiorno – Dybala, interesse concreto: pronto il blitz se parte Koulibaly.

Il Napoli non sogna più Dybala, ma attua un piano per poterlo portare in azzurro. Tra gli intermediari, a quanto pare, ci sarebbero contatti a fari spenti. La possibilità per i partenopei sarebbe concreta, dal momento in cui la società è riuscita a risparmiare trenta milioni di monte ingaggi e sarebbe pronta al blitz, soprattutto se Koulibaly non dovesse rinnovare. L’operazione, dunque, è strettamente legata al destino del senegalese.

