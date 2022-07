Corriere dello Sport – Chelsea – Pronti 40mln per Koulibaly, ma si inserisce anche il City.

Kalidou Koulibaly è sempre più convinto, il suo futuro non sarà azzurro. Il suo ritorno è atteso a Dimaro nei prossimi giorni e intanto il Chelsea fa sapere a Ramadani, il suo manager, di essere pronto ad investire 40 milioni per il giocatore. I Blues al momento sono in cima, ma resiste la pista Barcellona e si inserisce il Psg, in caso di mancata chiusura per Skriniar. Nella giornata di ieri, inoltre, fanno sapere di una presunta telefonata del Manchester City, ad oggi solo informativa.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pedullà: “Mertens ha rifiutato 2,5 milioni, difficile che ADL rilanci”

Napoli: Solbakken in stand-by, prima va fatta una cessione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Mastella: “Ecco perché dopo Draghi c’è Draghi”