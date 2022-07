Corriere dello Sport – Napoli, Politano vale 15-20mln: il club non vuole lasciarlo partire.

Matteo Politano desidera lasciare il Napoli. Le volontà del giocatore sono state comunicate anche a Giuntoli appena arrivati a Dimaro. Tuttavia, ad oggi, il club non sarebbe intenzionato a venderlo e neanche a svenderlo. La richiesta per lasciarlo partire si aggira intorno ai 15-20 milioni. Ad oggi la proposta del Valencia non è più valida, avendo preso Castillejo.

