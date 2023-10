Infortunio Anguissa, si attende l’esito degli esami

Il Corriere dello Sport ha riportato il punto della situazione sull’infortunio del centrocampista del Napoli André Zambo Anguissa.

Il centrocampista del Napoli André Zambo Anguissa ha riportato un infortunio muscolare durante la sfida contro la Fiorentina.

Il Corriere dello Sport ha riportato le ultime in merito:

“Per la seconda volta dal ritiro di Castel di Sangro Franck Anguissa si è infortunato. Si tratta di un altro problema muscolare (dopo il precedente alla coscia sinistra) che verrà valutato nei prossimi giorni tramite gli esami strumentali. Uno stop, quello rimediato nella sconfitta casalinga contro la Fiorentina, che per il momento lo costringe a saltare gli impegni con il suo Camerun. L’incremento degli stop muscolari è un tasto dolente della gestione di Rudi Garcia in questo avvio di stagione, che è stato anche analizzato in prima persona da Aurelio De Laurentiis. Intanto in casa Napoli l’ansia è alle stelle: con l’esito dei controlli di Anguissa si saprà se e quante partite salterà, considerando il triplice impegno con Verona, Union Berlino e Milan al rientro dalla pausa nazionali.”

Fonte foto: Flickr.com

