Gallardo al Napoli, spunta idea sull’ex River Plate

L’edizione odierna del quotidiano, stavolta lancia un nuovo profilo adatto alla panchina del Napoli. Nonostante la conoscenza del calcio italiano debba essere un requisito fondamentale, spuntano rumors su possibili nomi a sorpresa. A fare chiasso è quello di Marcelo Daniel Gallardo, ex stella ed ex tecnico del River Plate. Non allena dalla scorsa estate e l’Europa è una meta che lo incuriosisce: sistema di base 4-3-1-2, con l’obiettivo di fare bel gioco e vincere.

Scontro tra Lega e ADL: mancato inno Serie A prima di Napoli-Fiorentina

De Laurentiis ha deciso di esonerarlo : avvio di campionato al disotto delle aspettative

