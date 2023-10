Napoli, le prossime due gare decisive per il futuro di Garcia

Il futuro di Rudi Garcia al Napoli sarebbe sempre più incerto, le prossime due gare potrebbero però essere decisive.

Dopo la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina il futuro di Rudi Garcia sembra essere sempre più incerto. Il tecnico francese avrebbe a disposizione le prossime due gare per dimostrare di aver le carte in regola per continuare a sedere sula panchina azzurra. Si tratta della sfida di campionato contro l’Hellas Verona e quella di Champions League contro l’Union Berlino.

Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

“In programma sabato 21 ottobre alle 15 al Bentegodi, e la terza di Champions con l’Union a Berlino il 24 ottobre. Quattro giorni di fuoco che sanno di ultima spiaggia definitiva, a meno che De Laurentiis non decida di completare nel corso della sosta la rigenerazione tecnica del patrimonio calcistico di famiglia inaugurata ieri a Bari: perché Rudi, meglio ribadirlo, è ancora l’allenatore del Napoli ma è ancora a fortissimo rischio esonero.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Scontro tra Lega e ADL: mancato inno Serie A prima di Napoli-Fiorentina

De Laurentiis ha deciso di esonerarlo : avvio di campionato al disotto delle aspettative

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nina Zilli perde il lavoro a causa della gravidanza