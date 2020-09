Dybala non è fondamentale per Pirlo. L’argentino può partire

Dybala non è ritenuto imprescindibile da Pirlo. La “Joya” può lasciare la Juve

La storia d’amore tra Paulo Dybala e la Juventus è ricca di colpi di scena. Nonostante le prestazioni della scorsa stagione, anche quest’anno l’argentino sembra pronto all’addio, come successo la scorsa estate quando saltò lo scambio con Lukaku. La “Joya” non è ritenuto fondamentale da Pirlo

Domenica scorsa contro la Roma si è rivisto in panchina Paulo Dybala. L’andamento della gara, con la Juventus sotto di un gol e di un uomo, ha sfavorito il suo ingresso in campo anche solo per qualche minuto. Nella conferenza stampa post partita il tecnico Andrea Pirlo aveva parlato così dell’attaccante argentino: “E’ la prima settimana che si allena con noi, viene da due mesi di stop: deve solo migliorare la forma fisica. Poi lo terremo in considerazione”. Quest’ultima frase, secondo quanto riportato da “Calciomercato.it”, sarebbe quella chiave per fotografare il rapporto tra tecnico e giocatore. La ‘Joya’ non è una pedina fondamentale, ma solo ‘uno da prendere in considerazione’. Parole che di certo non avrebbe speso per Ronaldo. Ma c’è di più.

La Juventus sarebbe irritata dalle alte richieste economiche di Dybala, che vuole diventare il secondo giocatore più pagato dopo appunto CR7, a due anni dalla scadenza dell’attuale contratto. Insomma, il suo futuro in bianconero resta molto in bilico. Tanto che anche i bookmaker sono pronti a scommettere sulla sua cessione: la quota è stata abbassata a 5 con la Liga come ipotesi più calda visti gli interessamenti passati di Barcellona e Real Madrid. Staremo a vedere.

