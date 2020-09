Allarme Covid-19 – La Lega Serie A pensa di sospendere il campionato per due settimane

Covid-19 – Tra le opzioni al vaglio della Lega di serie A ci sarebbe anche una sospensione del campionato per due settimane

Allarme Covid-19 – Secondo quanto riportato dall’edizione online del Corriere della Sera, tra le opzioni al vaglio della Lega di serie A ci sarebbe anche una sospensione del campionato per due settimane che, grazie alla pausa per la nazionale, prevista dal 5 al 13 ottobre, consentirebbe al torneo di saltare solo un turno. Altra ipotesi sarebbe quella di rinviare gli incontri che vedrebbero incontrarsi squadre con tanti infetti, come nel caso di Genoa-Torino di sabato prossimo.

