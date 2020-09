Rinvio Juventus-Napoli, il virologo Portella: “Sarebbe opportuno rinviare la partita”

Rinvio Juventus-Napoli, le parole del virologo Portella

Serie A – Il virologo Giuseppe Portella ha parlato del possibile rinvio della gara Juventus-Napoli dopo il caso Genoa a Radio Punto Nuovo:

Rinvio Juventus-Napoli, il virologo Portella:

“Ipotizziamo che un determianto numero di calciatori del Napoli sia infetto: se è previsto che si giochi nonostante i positivi, gli azzurri devono schierare la Primavera. Sarebbe opportuno rinviare la gara.

Quanto accaduto con il Genoa dimostra la mia tesi. Sabato c’erano due positivi, ieri ne sono usciti molti di più. In un ambiente come quello sportivo c’è molta condivisione ed era una situazione prevedibile. Non so quanto sia stato opportuno giocare con il Napoli. E’ rischioso ed era presente la possibilità che ci fossero altri contagiati: la partita era da rinviare”

