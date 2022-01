Eelezione Presidente della Repubblica: oggi nuovo incontro Salvini-Letta

Sky Tg24 – Elezione del Presidente della Repubblica: oggi nuovo incontro Salvini-Letta.

Le ultime news riportate dal portale online:

“Fumata nera nella prima votazione per eleggere il presidente della Repubblica: 672 schede bianche, 49 nulle. Nessuno ha raggiunto il quorum e oggi, alle 15, si rivota. Un quadro ampiamente previsto dato lo stallo del dialogo fra i partiti che ieri, tuttavia, ha ricevuto un nuovo impulso. Scende in campo Draghi che vede, in colloqui separati, Salvini, Letta e Conte. Nel pomeriggio si apre il dialogo tra il leader della Lega e quello del Pd, aggiornato ad oggi. Salvini vede anche Conte, che poi parla con Toti. In serata Letta vede i ministri del Pd, Conte riunisce la cabina di regia del M5s.”

“In campo anche Draghi che ieri ha avuto colloqui con Salvini, Letta e Conte. Continua il dialogo tra il leader della Lega e quello del Pd. Salvini vedrà anche Conte. Mattarella, dopo aver seguito da Palermo il primo scrutinio, rientra a Roma. Fumata nera nella prima votazione: 672 schede bianche, 49 nulle”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, nome nuovo per il centrocampo, Frattesi del Sassuolo

Calciomercato Napoli: è fatta per Olivera, affare chiuso per 11 milioni a giugno

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Consultazioni serrate per uscire dall’impasse del Quirinale