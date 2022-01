Eintracht Francoforte: Younes verso l’addio, lo attende l’Arabia Saudita

L’ex Napoli all’età di 28 anni abbandona il calcio europeo

Amin Younes, ex calciatore del Napoli, abbandona il calcio europeo per andare in Arabia Saudita. Sky Sport riferisce che il giocatore abbandona l’Eintracht Francoforte e si accasa all’Al-Ettifaq Club. Le visite mediche sono già state eseguite in giornata e l’operazione è da consoderarsi conclusa.

