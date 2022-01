Mandarini: “Il mercato del Napoli non è chiuso, Giuntoli vuole prendere Olivera”

Mandarini sul mercato del Napoli

Il giornalista Fabio Mandarini è intervenuto nel corso della diretta di Tribuna Sport, dove ha rilanciato un importante indiscrezione di calciomercato. Ecco quanto dichiarato:

“Il Direttore Sportivo ha detto che il mercato del Napoli è chiuso, ma non è così: è stato costretto a mentire. Non può dire che il Napoli sia alla ricerca di un terzino sinistro perché svaluterebbe il cartellino di Ghoulam e infliggerebbe un duro colpo, dal punto di vista psicologico, all’algerino. “Il Direttore Sportivo ha detto che il mercato del Napoli è chiuso, ma non è così: è stato costretto a mentire. Non può dire che il Napoli sia alla ricerca di un terzino sinistro perché svaluterebbe il cartellino di Ghoulam e infliggerebbe un duro colpo, dal punto di vista psicologico, all’algerino”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Torino, un altro giocatore positivo. Si allunga la lista degli indisponibili

Roberto Insigne: “L’addio non è stata colpa sua, importante scelta di vita”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

India: centinaia di migliaia si bagnano nel Gange, ‘bomba Covid’