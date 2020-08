Ssc Napoli, il report dell’allenamento di oggi. Infortunio per Senese

La Ssc Napoli fa il resoconto di oggi

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Napoli ha dato il report dell’allenamento odierno degli azzurri agli ordini di Gennaro Gattuso. Ecco quanto riportato:

“Ottavo giorno di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri lavoreranno nel ritiro abruzzese fino al 4 settembre per preparare la nuova stagione 2020/21. Al mattino la squadra ha svolto serie di torelli in apertura di sessione, seguita da attivazione. Successivamente esercizi di mobilità e lavoro tattico. Chiusura con allenamento aerobico. Manolas ha svolto l’intera seduta col gruppo. Nel pomeriggio la squadra si è allenata sul campo B. Prima fase dedicata a riscaldamento su circuito. Successivamente esercitazioni di passaggio, possesso palla e gioco di posizione. Chiusura di sessione con partitina a campo ridotto. Senese si è fermato anzitempo per una distorsion alla caviglia. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.”

