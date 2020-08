Napoli, per sostituire Allan potrebbe arrivare Danilo del Nizza

Il Napoli cerca il sostituto di Allan

Secondo quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb.com, il sostituto di Allan potrebbe arrivare dalla Francia. Il Napoli avrebbe sondato il terreno per Danilo, centrocampista brasiliano del Nizza. Ecco quanto riportato:

“Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2021, è un centrocampista di quantità, qualità, spada e fioretto: regista e frangiflutti, Danilo ha estimatori in Serie A. Come la Fiorentina, che cerca un giocatore con quelle caratteristiche per dare ordine alla mediana”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ssc Napoli, il report dell’allenamento di oggi. Infortunio per Senese

Calciomercato, siamo ai dettagli per Tutino alla Salernitana

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tina Cipollari bacia Vincenzo Ferrara: vacanze in coppia per l’opinionista, non esiste alcuna crisi