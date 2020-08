Primavera Napoli, no di Gilardino. Il nuovo tecnico sarà Cascione

Napoli, Cascione nuovo allenatore della Primavera azzurra

Attraverso il suo account Twitter ufficiale, il gionalista Nicolò Schira da un importante aggiornamento per la Primavera del Napoli. Non sarà Alberto Gialrdino il nuovo allenatore degli azzurrini, che ha preferito scegliere il Siena che giocherà in Serie D la prossima stagione. Sempre secondo Schira, con ogni probabilità sarà Emanuel Cascione a guidare la Primavera azzurra.

Alberto #Gilardino ieri ha declinato la proposta del #Napoli per allenare la Primavera (niente staff). Gli azzurri U19 saranno guidati da Emanuel #Cascione, mentre per il Campione del Mondo 2006 ripartirà dal nuovo #Siena lituano in Serie D — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 31, 2020

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, per sostituire Allan potrebbe arrivare Danilo del Nizza

Ssc Napoli, il report dell’allenamento di oggi. Infortunio per Senese

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Emma Roberts è incinta, le foto col pancione: “Io e i miei due ragazzi”