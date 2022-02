Votazione Presidente Lega – ADL ha spiazzato tutti: il piano del patron

Repubblica, votazioni – La decisione di Aurelio De Laurentiis spiazza tutti. Il motivo

Il piano di Aurelio De Laurentiis esce allo scoperto? Secondo il quotidiano, il patron ha deciso di votare Carlo Bonomi, solo ed esclusivamente con l’intenzione di “bruciarlo”:

“Quando Aurelio De Laurentiis, prima di votare, è passato al banchetto delle penne prelevandone una, gli altri club hanno capito che il nome di Carlo Bonomi sarebbe stato esposto a una pubblica gogna”.

Il presidente, dal canto suo, nonostante la decisione fosse quella di lasciare il foglio in bianco, e poiché fa parte dell’opposizione, insieme a Lotito, ha deciso di appoggiare la decisione di Atalanta, Roma, Torino, Bologna, Sassuolo, Cagliari. In aggiunta successivamente qualche altro club per capire che numeri avesse. Tuttavia, Bonomi non ha ricevuto i voti necessari e a questo punto bisogna pensare ad un altro profilo.

