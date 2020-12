Granada-Napoli, gli incroci tra Europa League e Serie A: l’andata dopo la Juve

Granada-Napoli, gli incroci tra Europa League e Serie A

Granada-Napoli, la sfida di Europa League per i sedicesimi di finale è per febbraio, prima fuori casa e poi il ritorno al ‘Maradona’. Il Napoli quindi è impegnato sia in E L che in Serie A, vediamo gli incastri delle sfide nel calendario degli azzurri.

Europa League, l’andata, il 18 febbraio, si dispone tra Napoli-Juventus e Atalanta-Napoli, poi si giocherà il ritorno in casa e tre giorni dopo il derby col Benevento, ancora al ‘Maradona’. Ecco gli incastri.

domenica 14/2: Napoli-Juventus

giovedì 18/2: Granada-Napoli

domenica 21/2: Atalanta-Napoli

giovedì 25/2: Napoli-Granada

domenica 28/2: Napoli-Benevento

