FOTO – Europa League, prima volta per il Napoli al Nuevo Estadio de Los Cármenes

Europa League, la prima volta per il Napoli al Nuevo Estadio de Los Cármenes, dove si giocherà la sfida di andata il 18 febbraio contro il Granada.

Il Nuevo Estadio de Los Cármenes è uno stadio della città di Granada, ubicato nel distretto di Zaidín-Frutteti, ed è di proprietà del comune. È lo stadio in cui gioca le partite casalinghe il Granada CF. Ha preso il nome dal campo precedente del Granada, l’Estadio Los Carmenes. Granada è conosciuta come ‘la città del Carmens’ perché il tradizionale quartiere di Albayzín è caratterizzato dalle grandi ville circondate da giardini: le cármenes. Si trova in Avenida de Madrid ed è stato venduto dal club per essere sostituito da un quartiere residenziale.

L’impianto è stato ristrutturato nel 2012, ed attualmente ha una capienza ufficiale di 22.524 spettatori.

