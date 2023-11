Elmas: “Il gol è anche di Osi! Scudetto? Dobbiamo pensare partita per partita”

Le parole di Eljif Elmas a Dazn

Era importante ripartire bene dopo il cambio di allenatore? “Abbiamo cambiato allenatore e, contro una grande squadra come l’Atalanta, era difficile. Era fondamentale vincere oggi, siamo stati veramente uniti in questi giorni e si è visto in campo”.

Su cosa ha lavorato Mazzarri? “Ha fatto belle cose, dando una grande mano a questo gruppo. Ha fatto una cosa incredibile in questi giorni”.

Hai ringraziato Osimhen? “Il gol è anche suo, non tutti danno quel pallone”.

Puntate allo scudetto? “Dobbiamo pensare partita per partita, ad allenarci bene e fare sempre meglio nelle prossime”.

Per chi era il cuore alla telecamera? “Anche per i tifosi, è stato bello fare gol dopo tanto tempo. Amo tutti”.

L’abbraccio a Olivera significa che state ritrovando lo spirito? “A noi dispiace che il nostro compagno si è fatto male. Voglio bene a lui, come a tutti i compagni. Lui ci mancherà e l’ho abbracciato perché gli fa bene sorridere”. TMW

