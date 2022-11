Elmas: “Tutti i minuti che il mister ci concede sono importanti”

Elif Elmas sull’importanza del gruppo

Eljif Elmas, autore del gol vittoria contro l’Atalanta nella trasferta di Bergamo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Nel suo intervento ha commentato la stagione del Napoli, soffermandosi anche sull’importanza del gruppo e il rapporto dei giocatori con Luciano Spalletti.

Queste le sue parole:

“Tutti coinvolti in questo progetto? Sì, tutti abbiamo voglia di dimostrare e siamo pronti, anche chi va in panchina, perché ci alleniamo bene tutti i giorni, tutti i giorni siamo insieme. Tutti i minuti che ci dà il mister sono importantissimi, che siano due, cinque, trenta: tutti cercano di fare bene per la squadra, gol, assist, difesa, corsa, tattica, tutto insomma. Dobbiamo sempre aiutare i compagni di squadra”.

