Emerson Palmieri: è sfida tra Inter e Napoli, spuntano le richieste del club

L’edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport mette in evidenza l’interesse di Napoli ed Inter per l’esterno del Chelsea: Emerson Palmieri.

Emerson Palmieri nel mirino di Napoli ed Inter.

L’Inter è in leggero vantaggio sul Napoli per accaparrarsi il giocatore, il quale gradisce la destinazione e preferirebbe uno stipendio pari a quello che percepisce tutt’oggi al Chelsea (3,5 milioni). Sia Napoli che Inter non intendono spingersi oltre i 10 milioni per il giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2022. I blues, però, chiedono 20 milioni di euro, la trattativa potrebbe chiudersi scendendo a patti e venendosi in contro.

