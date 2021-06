Spunta l’alternativa a Fabian Ruiz: Toma Basic, il calciatore vuole il Napoli

Gli azzurri vogliono cercare di monetizzare da subito sulla sua cessione, in caso contrario, proporre un rinnovo al talento spagnolo. Laddove le parti non dovessero trovare un accordo comune e dovesse arrivare la cessione immediata, gli azzurri hanno già una valida alternativa: Toma Basic, 24enne del Bordeaux. Manca solo l’accordo fra le società sulle cifre, il Napoli ha offerto 8 milioni, ma il club attuale reputa l’offerta troppo bassa. In favore c’è la volontà del giocatore di approdare in azzurro.

