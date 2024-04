Empoli-Napoli, Calzona: “Mi prendo tutte le responsabilità”

Il tecnico Francesco Calzona ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la sconfitta del Napoli contro l’Empoli.

Empoli-Napoli termina con il punteggio di 1-0; il tecnico azzurro Francesco Calzona ha commentato la gara in conferenza stampa.

Di seguito le sue parole:

“Le responsabilità sono le mie, non sono riuscito a cambiare l’andazzo. Spesso troviamo il gol ma oggi no, per cui mi prendo ogni responsabilità. Mi dispiace perché ci è mancata la voglia di vincere, l’Empoli era assatanato e aveva la testa giusta. Ci siamo consegnati nelle loro mani e hanno meritato. Le gambe vanno, ma la testa no. Questa squadra si porta dietro delle scorie e non riesce a reagire. Io sto provando a scuoterli anche con mezzi duri ma evidentemente non sono stati capace e mi prendo la colpa. Io non mi arrendo, pretendo che si impegnino al massimo fino all’ultimo allenamento ed all’ultima partita, altrimenti mi arrabbio fortemente.”

Sulle ultime gare da disputare afferma:

“Devo lavorare tanto e stare addosso ai giocatori, siamo in debito coi tifosi e società. Abbiamo il dovere di finire il campionato nel migliore dei modi. Bisogna essere uomini e professionisti.”

Infine, ancora un commento sulla gara:

“Ci è capitato spesso di fare primi tempi così, è difficile da spiegare perché in settimana la squadra lavora bene. Questa apatia Non riesco però a spiegarmi perché la squadra è così apatica mentalmente. Quello che concediamo è roba che fa riflettere perché siamo sempre sotto scacco.”

Fonte immagine in evidenza – (da Football Pictures) – Flickr.com

