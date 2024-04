Empoli-Napoli, Nicola: “I ragazzi sono stati sempre concentrati e sono contento per loro”

Empoli-Napoli, le parole di Davide Nicola

Al termine della gara tra Napoli ed Empoli, che ha visto i padroni di casa conquistare i 3 punti, l’allenatore dei toscani Davide Nicola ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Ecco quanto dichiarato:

“Le partitesi vincono con un piano tattico, l’interpretazione in campo fa la differenza. Il primo tempo nostro è stato di grande qualità. Il Napoli ha le sue, è una squadra temibile, i ragazzi sono stati sempre concentrati e sono contento per loro, avevamo bisogno dei risposte che nelle precedenti 13 partite non avevamo avuto. Credo che sia un campionato in cui le squadre sono talmente competitive e battagliere, tutte hanno idee, che puoi fare punti contro chiunque. Alla fine, contano quelli che fai indipendentemente degli avversari che incontri. Cerri? Nessuno può prendersi il lusso di perdere un giocatore, si cerca di mettere tutti nello stato di forma ideale. Se riesce a trovare continuità di prestazione può trovare continuità di gol. Ora vediamo cosa gli è accaduto. Dobbiamo continuare a lavorare così e giocare senza pensare che una partita è più importante dell’altra, perché se non andiamo a duemila all’ora diventa difficile”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Empoli-Napoli, le formazioni ufficiali del match

Gasperini rinnoverà con l’Atalanta: l’indiscrezione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB