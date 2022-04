Empoli-Napoli: Ghoulam assente, Zanoli in dubbio ma pronto il sostituto

Faouzi Ghoulam non ci sarà per Empoli-Napoli, incerta anche la presenza di Alessandro Zanoli.

Luciano Spalletti è costretto a rinunciare a Faouzi Ghoulam, in quanto ha accusato un problema dovuto ad un sovraccarico. Assente anche Di Lorenzo: il tecnico preferisce essere prudente e valutarlo direttamente per la prossima sfida contro il Sassuolo. Infine c’è Zanoli, la cui presenza è in dubbio in quanto è stato colpito da una gastroenterite. In caso di forfait però Spalletti sa già su chi puntare per sostituirlo.

Ecco le ultime di formazione riportare dal Corriere del Mezzogiorno:

“Di Lorenzo non ce l’ha fatta neanche per la gara di Empoli, bisogna aspettare la sfida di sabato al Maradona contro il Sassuolo. Con Atalanta, Fiorentina e Roma ha preso il suo posto Zanoli che, però, ieri non si è allenato per una gastroenterite. Lo staff medico del Napoli proverà a recuperarlo, si deciderà stamattina verificando le sue condizioni. È pronto Malcuit a prendere il suo posto, il terzino francese nel 2022 ha collezionato soltanto 99 minuti in quattro spezzoni contro Cagliari, Atalanta, Fiorentina in Coppa Italia e Barcellona in Europa League. In difesa gli uomini sono contati, mancherà anche Ghoulam che ha saltato la rifinitura per un sovraccarico.”

