Empoli-Napoli, le formazioni ufficiali: confermati Mertens ed Osimhen

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Empoli e Napoli per la sfida che andrà in scena allo Stadio Carlo Castellani.

Luciano Spalletti ed Aurelio Andreazzoli hanno scelto chi saranno gli undici giocatori che partiranno titolari per le loro squadre. L’ipotesi di schierare in campo Mertens ed Osimhen insieme diventa certezza, ancora panchina invece per Piotr Zielinski.

A seguire le formazioni ufficiali dei due club:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Verre; Cutrone, Pinamonti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Zanoli, Juan Jesus, Rrahmani, Mario Rui; Ruiz, Anguissa, Mertens; Lozano, Osimhen, Insigne.

