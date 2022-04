Empoli-Napoli: per la prima volta Mertens ed Osimhen insieme in attacco

Per la sfida tra Empoli e Napoli, l’attacco azzurro potrebbe essere composto sia da Dries Mertens sia da Victor Osimhen.

Manca poco alla sfida tra Empoli e Napoli in programma allo Stadio Carlo Castellani. Riguardo la formazione azzurra che sarà in campo dal primo minuto, Luciano Spalletti potrebbe optare per una coppia inedita. Parliamo in particolare dell’attacco che potrebbe essere formato sia da Dries Mertend sia da Victor Osimhen. Se così fosse sarebbe la prima volta.

Ecco quanto riporta il Corriere dello Sport:

“Spalletti ha provato ancora la formula con Mertens al centro del tris di trequarti e dunque alle spalle di Osimhen, con Lozano a destra e Insigne a sinistra. Se alla fine il signor Luciano opterà per questa soluzione super offensiva, allora sarà la prima volta in assoluto che Dries e Osi partiranno insieme dal primo minuto: mai accaduto, se non a partita in corso, né in campionato e tantomeno nelle coppe.”

