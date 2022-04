Empoli-Napoli, Spalletti: “La responsabilità è mia, ora testa alla Champions”

Luciano Spalletti interviene ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta del Napoli contro l’Empoli.

Si è da poco conclusa Empoli-Napoli e gli azzurri non sono riusciti neanche questa volta a trovare la vittoria. La squadra di casa ha infatti ribaltato il risultato nel finale portando a casa i tre punti: dopo un promo tempo terminato 2-0 a favore dei partenopei verso il finale della ripresa i toscani sono andati in gol tre volte. Alla fine della sfida Luciano Spalletti rilascia delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

“Prendo nota di quello che accade. Non è facile immaginarsi un finale così. Sono partite in cui l’avversario non molla. L’Empoli ha fatto così tutto l’anno. Abbiamo perso qualche palla di troppo e commesso qualche errore che non dovevamo fare. La responsabilità è mia se l’atteggiamento è stato questo.”

Continua commentando la gara:

Partita buttata via? Dipende da come hai lavorato durante la settimana e dalla continuità nell’essere esecutivi ed attenti. Quando parliamo di leggerezza subentra anche un po’ di timore. Il resto lo hanno poi fatto gli avversari. Non vincevano da tempo, ma hanno giocato bene come sempre. Era lecito attendersi una squadra che aveva fame di vittorie Il responsabile della squadra sono io e devo pagare le conseguenze di ciò che avviene in campo. Se non reagiamo come si deve la colpa è soprattutto la mia che sono qui da un anno. Noi dobbiamo lottare per lo scudetto, se il livello è questo qui.”

Infine, sul suo futuro:

“Questo si vedrà in seguito. Il campionato non è finito e mancano ancora delle gare. Intanto martedì riprenderanno gli allenamenti.”

