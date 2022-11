Empoli, Zanetti: “A Napoli con l’atteggiamento giusto per portare via punti”

Empoli, Zanetti in vista della trasferta di Napoli

L’allenatore dell’Empoli Paolo Zanetti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli al Maradona. Ecco quanto dichiarato:

“Sappiamo della forza del Napoli, è una squadra meravigliosa, è tra le prime tre d’Europa in questo momento. Noi dobbiamo non essere già proiettati a venerdì. Le scelte le farò senza contare la prossima partita ma facendo giocare i migliori in base alla condizione fisica. L’atteggiamento è quello di far di tutto per portare a casa dei punti. Non sono un amante del turnover se non obbligato. Qualche ragionamento va fatto, anche in avanti, qualcuno che rifiaterà lo farà perché non è al 100%. Non vogliamo snobbare la partita, solo un folle lo farebbe” Kvaratskhelia? Lo ritengo un giocatore straordinario ma il Napoli è forte come totalità, sarebbe irrispettoso anche nei confronti del loro mister credere che sia l’unico giocatore importante in rosa. Non sono un amante del turnover se non obbligato. Qualche ragionamento va fatto, anche in avanti, qualcuno che rifiaterà lo farà perché non è al 100%. Non vogliamo snobbare la partita, solo un folle lo farebbe”.

Fonte immagine in evidenza: pagina ufficiale Facebook Empoli Fc

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Spalletti commenta la sfida tra Napoli ed Eintracht Francoforte

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Uccide la compagna, notte in ospedale per reo confesso