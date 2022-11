Spalletti commenta la sfida tra Napoli ed Eintracht Francoforte

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha commentato la prossima sfida di Champions League del Napoli contro l’Eintracht Francoforte.

Sono da poco stati resi noti i sorteggi di Champions League relativi agli ottavi di finale ed il Napoli dovrà sfidare l’Eintracht Francoforte. Il tecnico Luciano Spalletti ha commentato il risultato del sorteggio azzurro.

“A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti e complicati, anche se evitare il PSG ci può far piacere. Comunque l’Eintracht Francoforte ha vinto l’ultima Europa League, il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile.”

Fonte foto: Instagram, @lucianospalletti

