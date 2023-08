Corriere del Mezzogiorno – Esclusa la partenza di Gaetano: il Napoli cerca la soluzione in casa.

L’edizione del quotidiano, ha confermato l’intenzione del Napoli di confermare Gianluca Gaetano. L’operazione del prestito non è più nelle idee della società: “La sensazione è che il Napoli stia lavorando poco per un rinforzo a centrocampo perché potrebbe puntare sul giovane Gaetano, a prescindere dalla situazione di Demme. Il centrocampista classe 2000 cresciuto nel vivaio azzurro era richiesto da Frosinone e Parma ma quasi sicuramente resterà in azzurro”.

