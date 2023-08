La Gazzetta dello Sport – ADL supera la Juve: Giuntoli su Lindstrom, beffate anche due big di Premier.

Aurelio De Laurentiis, dopo la grande delusione di mercato legata a Gabri Veiga, ha concesso un regalo a Rudi Garcia. Il Napoli da tempo aveva messo gli occhi su Jesper Lindstrom, e il patron, nelle ultime ore, ha deciso di accelerare per portarlo in azzurro. La mossa ha beffato anche la Juventus di Giuntoli, considerando che il ds lo aveva messo nel mirino da tempo. Come se non bastasse, sono rimaste a bocca asciutta anche due big di Premier:

“Nei due anni tedeschi ha proposto 14 gol e altrettanti assist. Quando nella primavera scorsa si infortunò alla caviglia, perdendo anche il ritorno degli ottavi di Champions League contro gli azzurri al Maradona, restò fuori complessivamente per otto partite: l’Eintracht ne vinse soltanto una. Avevano chiesto informazioni su di lui Liverpool e Arsenal, pure la Juve governata da Giuntoli l’aveva sulla lista. Adesso è a Napoli ed è sicuro di non perdere il sorriso”.

Fonte foto: FLICKR.COM

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ghoulam riparte dall’Hatayspor

Garcia su Natan: “Con lui abbiamo fatto un grande acquisto, lo faremo crescere tanto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”