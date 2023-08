Repubblica – Lozano e Demme accompagnati alla porta: due club interessati.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul futuro di Hirving Lozano e Diego Demme: “Lozano sta seriamente pensando di rilanciarsi altrove e ha aperto al trasferimento al Psv Eindhoven. Si tratterebbe in realtà di un ritorno nella squadra da cui il Napoli lo ha acquistato per 42 milioni di euro nel 2019. Il feeling del messicano con l’azzurro è stato piuttosto tiepido e le strade si separano. Il Psv ritoccherà la prima offerta presentata al Napoli che chiede almeno 15 milioni dí euro. Gli olandesi ne hanno messi sul piatto 10, ma potrebbero arrivare a 12 più bonus. Se ne sta parlando in queste ore e presto cí sarà l’epilogo della vicenda.

Una precisazione: Lindstrom è stato acquistato a prescindere dal futuro di Lozano che, se non dovesse accettare il Psv, rischierebbe di restare fino a gennaio fuori rosa, discorso simile a Diego Demme. Il centrocampista tedesco ha rifiutato l’Hertha Berlino e potrebbe rimanere in azzurro senza neanche essere convocato”.

