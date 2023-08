TMW – Lozano, PSV si avvicina alle richieste di ADL: ottimismo fra le parti.

L’arrivo di Jesper Lindstrom è una nota positiva anche per Hirving Lozano. Il messicano ha chiesto la cessione, ma i tempi hanno infastidito De Laurentiis, il quale, nei giorni scorsi, aveva minacciato di metterlo fuori rosa. Nelle ultime ore, però, l’interesse del PSV Eindhoven si è concretizzato, tanto che il club ha aumentato l’offerta per avvicinarsi alle richieste del patron del Napoli. Gli azzurri partivano da una richiesta di 15 milioni più il 25% sulla rivendita, mentre gli olandesi si erano fermati a 10 milioni di euro. Tuttavia, secondo il portale online, è arrivato il rilancio a 12 milioni, i contatti più recenti hanno limato la forbice e ora, anche grazie all’arrivo di Lindstrom, fra le parti c’è ottimismo in merito alla chiusura della trattativa.

Fonte foto: FLICKR.COM

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ghoulam riparte dall’Hatayspor

Garcia su Natan: “Con lui abbiamo fatto un grande acquisto, lo faremo crescere tanto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”